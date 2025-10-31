Liga MX: Toluca FC enfrenta a Atlas para seguir en la punta

La previa del choque de Atlas ante Toluca FC, a disputarse en el estadio Jalisco el sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas. El árbitro será Fernando Hernández Gómez.

Atlas recibirá a Toluca FC, en el marco de la fecha 16 de la Liga MX, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas, en el estadio Jalisco.

Así llegan Atlas y Toluca FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Chivas. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Pachuca. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 13 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Toluca FC con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 3 PE - 2 PP).

Fernando Hernández Gómez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 4 Club América 31 15 9 4 2 15 12 Atlas 16 15 4 4 7 -9

Fecha y rival de Atlas en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Tijuana: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Toluca FC en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

