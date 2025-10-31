Liga MX: Toluca FC enfrenta a Atlas para seguir en la punta

La previa del choque de Atlas ante Toluca FC, a disputarse en el estadio Jalisco el sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas. El árbitro será Fernando Hernández Gómez.
Atlas recibirá a Toluca FC, en el marco de la fecha 16 de la Liga MX, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas, en el estadio Jalisco.
Así llegan Atlas y Toluca FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX
Atlas sufrió un duro golpe al caer 1 a 4 en la ultima jornada ante Chivas. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
Toluca FC obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Pachuca. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 13 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Toluca FC con un marcador de 2-3.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 3 PE - 2 PP).
Fernando Hernández Gómez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|33
|15
|10
|3
|2
|23
|2
|Tigres
|32
|15
|9
|5
|1
|17
|3
|Cruz Azul
|32
|15
|9
|5
|1
|10
|4
|Club América
|31
|15
|9
|4
|2
|15
|12
|Atlas
|16
|15
|4
|4
|7
|-9
Fecha y rival de Atlas en el próximo partido de la Liga MX
- Fecha 17: vs Tijuana: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Toluca FC en el próximo partido de la Liga MX
- Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Toluca FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas