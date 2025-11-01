Liga MX: Por la fecha 16, Querétaro recibirá a Mazatlán

Toda la previa del duelo entre Querétaro y Mazatlán. El partido se jugará en el estadio la Corregidora mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Yonatan Peinado Aguirre.

Desde las 18:00 horas, Querétaro y Mazatlán se enfrentan mañana por la fecha 16 de la Liga MX en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Mazatlán

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Santos Laguna. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Mazatlán igualó 2-2 el juego frente a Club América. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 10 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Querétaro.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (2 PG - 7 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Yonatan Peinado Aguirre.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 3 Tigres 32 15 9 5 1 17 15 Querétaro 14 15 4 2 9 -12 16 Mazatlán 13 15 2 7 6 -8

Fecha y rival de Querétaro en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Mazatlán en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y Mazatlán, según país