Liga MX: CF Monterrey quiere el liderato del torneo frente a Necaxa

CF Monterrey quiere el liderato del torneo frente a Necaxa
CF Monterrey quiere el liderato del torneo frente a Necaxa






Palpitamos la previa del choque entre CF Monterrey y Necaxa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Yonatan Peinado Aguirre.




CF Monterrey ejercerá mañana la localía ante Necaxa, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 6 de la Liga MX.

Así llegan CF Monterrey y Necaxa

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey logró un triunfo por 3-2 ante Mazatlán. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa viene de caer derrotado 0 a 1 ante León. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

CF Monterrey lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue CF Monterrey quien ganó 1 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 12 puntos (4 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 2 PP).

Yonatan Peinado Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1254016
2CF Monterrey1254013
3Cruz Azul1153205
4Club América1153205
11Necaxa55122-1

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Puebla: 30 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Querétaro: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Tijuana: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs FC Juárez: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Puebla: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Chivas: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario CF Monterrey y Necaxa, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

