Liga MX: Pachuca juega ante León para mantenerse en la punta

Pachuca juega ante León para mantenerse en la punta
Pachuca juega ante León para mantenerse en la punta
En la previa de León vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 18:00 horas en el estadio Nou Camp. El árbitro designado será Jesús López Valle.

Por la fecha 6 de la Liga MX, León y Pachuca se enfrentan mañana desde las 18:00 horas en el estadio Nou Camp.

Así llegan León y Pachuca

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León ganó su último duelo ante Necaxa por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 8 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Tijuana. Previo a esta derrota, tiene un invicto de 4 juegos sin caer en la presente temporada, con un balance de 10 goles a favor y 4 encajados en esos partidos.

Pachuca ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (4 PG - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jesús López Valle.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1254016
2CF Monterrey1254013
3Cruz Azul1153205
4Club América1153205
10León65203-4

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Querétaro: 30 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigres: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tijuana: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Mazatlán: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Club América: 31 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cruz Azul: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Querétaro: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Puebla: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario León y Pachuca, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

