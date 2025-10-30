Liga MX: Necaxa se enfrenta ante la visita Santos Laguna por la fecha 16

Necaxa y Santos Laguna se enfrentan en el estadio Victoria, con el arbitraje de Jesús López Valle. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

Así llegan Necaxa y Santos Laguna

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa ganó por 4-3 el juego pasado ante Atl. de San Luis. En los últimos 4 partidos disputados perdió 3 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 13 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Santos Laguna derrotó 3-1 a Querétaro. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa lo ganó por 3 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jesús López Valle.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 10 Santos Laguna 17 15 5 2 8 -4 16 Necaxa 13 15 3 4 8 -11

Fecha y rival de Necaxa en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Mazatlán: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Santos Laguna en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y Santos Laguna, según país