Liga MX: Cruz Azul va en busca de un triunfo ante Puebla para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Puebla vs Cruz Azul, que se enfrentarán en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 22:05 horas. Guillermo Pacheco Larios será el árbitro del partido.

Puebla y Cruz Azul se medirán mañana a las 22:05 horas. El encuentro corresponde a la fecha 16 de la Liga MX y se disputará en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Cruz Azul

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla consiguió sólo un punto en su último partido frente a FC Juárez, tras igualar 4-4. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 14 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a CF Monterrey. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (9 PG - 5 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Guillermo Pacheco Larios.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 4 Club América 31 15 9 4 2 15 18 Puebla 9 15 2 3 10 -19

Fecha y rival de Puebla en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs León: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cruz Azul en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Pumas UNAM: 9 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Horario Puebla y Cruz Azul, según país