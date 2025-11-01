Liga MX: Pumas UNAM y Tijuana se encuentran en la fecha 16

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pumas UNAM vs Tijuana. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario el domingo 2 de noviembre, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Maximiliano Quintero Hernández.

Pumas UNAM recibe el próximo domingo 2 de noviembre a Tijuana por la fecha 16 de la Liga MX, a partir de las 13:00 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y Tijuana

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio León.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

En la jornada previa, Pumas UNAM igualó 1-1 el juego ante León. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 9 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana llega a este encuentro con una derrota ante Tigres por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 8.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tijuana fue el ganador por 4 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 15 puntos (3 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Maximiliano Quintero Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 8 Tijuana 21 15 5 6 4 7 13 Pumas UNAM 15 15 3 6 6 -5

Fecha y rival de Pumas UNAM en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha y rival de Tijuana en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y Tijuana, según país