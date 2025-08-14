Últimas Noticias
Liga MX: Puebla recibirá a Atl. de San Luis por la fecha 5

Puebla recibirá a Atl. de San Luis por la fecha 5
Puebla recibirá a Atl. de San Luis por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Puebla vs Atl. de San Luis, que se enfrentarán en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 20:00 horas. Luis García Rodríguez será el árbitro del partido.

Puebla y Atl. de San Luis se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga MX y se disputará en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Atl. de San Luis

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla no quiere lamentar otra caída: 0 a 7 finalizó su partido frente a Tigres. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 2. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis viene de caer en su estadio ante Cruz Azul por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 2 derrotas, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atl. de San Luis resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Luis García Rodríguez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1244008
2Tigres933009
3Toluca FC943015
14Atl. de San Luis34103-2
16Puebla34103-8

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs Pumas UNAM: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs CF Monterrey: 30 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Toluca FC: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Necaxa: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Pachuca: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs Querétaro: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Toluca FC: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tijuana: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Santos Laguna: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Club América: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Puebla y Atl. de San Luis, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

