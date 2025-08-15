Liga MX: Tigres busca derrotar a Club América para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tigres vs Club América. El duelo, a disputarse en el estadio el Volcán mañana, comenzará a las 20:00 horas y será dirigido por César Ramos Palazuelos.

Tigres y Club América se enfrentan mañana, a partir de las 20:00 horas, en el estadio el Volcán. El partido corresponde a la fecha 5 de la Liga MX.

Así llegan Tigres y Club América

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres sacó un triunfo frente a Puebla, con un marcador 7-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 2 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 12 goles y le han marcado 3.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Querétaro. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Tigres ha mantenido una racha impresionante en el estadio Universitario, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. Club América no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el segundo puesto con 9 puntos (3 PG), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE).

El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 4 4 0 0 8 2 Tigres 9 3 3 0 0 9 3 Toluca FC 9 4 3 0 1 5 4 CF Monterrey 9 4 3 0 1 2 6 Club América 8 4 2 2 0 3

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Mazatlán: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Santos Laguna: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 1: vs Chivas: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Atlas: 24 de agosto - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pachuca: 31 de agosto - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chivas: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs CF Monterrey: 21 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

