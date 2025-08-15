Liga MX: Pachuca busca terminar puntero e invicto frente a Tijuana

Últimas Noticias
Palpitamos la previa del choque entre Pachuca y Tijuana. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Salvador Pérez Villalobos.

Pachuca ejercerá mañana la localía ante Tijuana, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 5 de la Liga MX.

Así llegan Pachuca y Tijuana

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca logró un triunfo por 3-0 ante Atlas. El equipo viene con una buena racha al vencer en 3 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 10 goles frente a 2 en contra.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana viene de empatar 2-2 ante Mazatlán. En sus últimos 3 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 6 tantos.

Pachuca lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Pachuca quien ganó 4 a 1.

El local está puntero y alcanzó 12 puntos (4 PG), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 1 PP).

Salvador Pérez Villalobos es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1244008
2Tigres933009
3Toluca FC943015
4CF Monterrey943012
10Tijuana54121-1

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs León: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Club América: 31 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cruz Azul: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Querétaro: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Puebla: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 6: vs Chivas: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Necaxa: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs León: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Santos Laguna: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Pachuca y Tijuana, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

Tags
Pachuca Tijuana Liga MX

