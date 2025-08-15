Liga MX: Toluca FC busca subir a la cima del torneo

En la previa de Toluca FC vs Pumas UNAM, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:10 horas en el estadio Nemesio Díez. El árbitro designado será Víctor Cáceres Hernández.

Por la fecha 5 de la Liga MX, Toluca FC y Pumas UNAM se enfrentan mañana desde las 22:10 horas en el estadio Nemesio Díez.

Así llegan Toluca FC y Pumas UNAM

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC ganó su último duelo ante FC Juárez por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 12 a favor.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

El anterior partido jugado por Pumas UNAM acabó en empate por 1-1 ante Necaxa. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 2 derrotas. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Víctor Cáceres Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 4 4 0 0 8 2 Tigres 9 3 3 0 0 9 3 Toluca FC 9 4 3 0 1 5 4 CF Monterrey 9 4 3 0 1 2 11 Pumas UNAM 4 4 1 1 2 -2

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Cruz Azul: 24 de agosto - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Puebla: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Puebla: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlas: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mazatlán: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Toluca FC y Pumas UNAM, según país