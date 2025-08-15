Liga MX: Por la fecha 5, Cruz Azul recibirá a Santos Laguna

Toda la previa del duelo entre Cruz Azul y Santos Laguna. El partido se jugará en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 20:00 horas. Será arbitrado por Fernando Hernández Gómez.

Desde las 20:00 horas, Cruz Azul y Santos Laguna se enfrentan mañana por la fecha 5 de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Cruz Azul y Santos Laguna

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul venció 2-1 a Atl. de San Luis en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 2 terminaron en empate. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna venció en casa a Chivas por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 5 en su arco.

Santos Laguna no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Cruz Azul.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Fernando Hernández Gómez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 4 4 0 0 8 2 Tigres 9 3 3 0 0 9 3 Toluca FC 9 4 3 0 1 5 5 Cruz Azul 8 4 2 2 0 4 7 Santos Laguna 6 4 2 0 2 1

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Toluca FC: 24 de agosto - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Chivas: 30 de agosto - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pachuca: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs FC Juárez: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigres: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlas: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tijuana: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

