Liga MX: Querétaro busca salir del último lugar ante Atlas

Querétaro y Atlas se miden en el estadio la Corregidora mañana a las 17:00 horas y Abraham Quirarte Contreras es el elegido para dirigir el partido.

Querétaro y Atlas se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga MX, a partir de las 17:00 horas en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Atlas

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro no pudo ante Club América en el Ciudad de los Deportes. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 3 encuentros durante el campeonato. Tuvo 7 goles en contra y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Pachuca. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 11.

La racha negativa en su estadio acompaña a Querétaro y no logra imponerse en el estadio La Corregidora.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atlas sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto y no tiene puntos (4 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Abraham Quirarte Contreras, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 4 4 0 0 8 2 Tigres 9 3 3 0 0 9 3 Toluca FC 9 4 3 0 1 5 14 Atlas 4 4 1 1 2 -4 18 Querétaro 0 4 0 0 4 -6

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs León: 30 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs CF Monterrey: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 6: vs Club América: 24 de agosto - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pumas UNAM: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Santos Laguna: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mazatlán: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y Atlas, según país