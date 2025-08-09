Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liga MX: Por la fecha 4, Santos Laguna recibirá a Chivas

Por la fecha 4, Santos Laguna recibirá a Chivas
Por la fecha 4, Santos Laguna recibirá a Chivas
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Santos Laguna y Chivas. El partido se jugará en el estadio Corona mañana a las 21:05 horas. Será arbitrado por Ismael López Peñuelas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 21:05 horas, Santos Laguna y Chivas se enfrentan mañana por la fecha 4 de la Liga MX en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y Chivas

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Puebla. Suma 1 partido sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas venció en casa a Atl. de San Luis por 4 a 3.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Chivas.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ismael López Peñuelas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Tigres933009
2Pachuca933005
3Toluca FC632013
11Santos Laguna331020
12Chivas321010

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Cruz Azul: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs FC Juárez: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigres: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atlas: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs FC Juárez: 16 de agosto - 20:07 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tijuana: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cruz Azul: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Club América: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)
Horario Santos Laguna y Chivas, según país
  • Argentina: 23:05 horas
  • Colombia y Perú: 21:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:05 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Santos Laguna Chivas Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA