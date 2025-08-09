Liga MX: Por la fecha 4, Santos Laguna recibirá a Chivas

Toda la previa del duelo entre Santos Laguna y Chivas. El partido se jugará en el estadio Corona mañana a las 21:05 horas. Será arbitrado por Ismael López Peñuelas.

Desde las 21:05 horas, Santos Laguna y Chivas se enfrentan mañana por la fecha 4 de la Liga MX en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y Chivas

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Puebla. Suma 1 partido sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas venció en casa a Atl. de San Luis por 4 a 3.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Chivas.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ismael López Peñuelas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Tigres 9 3 3 0 0 9 2 Pachuca 9 3 3 0 0 5 3 Toluca FC 6 3 2 0 1 3 11 Santos Laguna 3 3 1 0 2 0 12 Chivas 3 2 1 0 1 0

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Cruz Azul: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Juárez: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigres: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlas: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs FC Juárez: 16 de agosto - 20:07 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tijuana: 23 de agosto - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cruz Azul: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Club América: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

