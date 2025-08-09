Liga MX: Pumas UNAM y Necaxa se encuentran en la fecha 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pumas UNAM vs Necaxa. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Guillermo Pacheco Larios.
Pumas UNAM y Necaxa se enfrentan mañana, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 4 de la Liga MX.
Así llegan Pumas UNAM y Necaxa
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX
Pumas UNAM sacó un triunfo frente a Querétaro, con un marcador 2-0.
Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX
En la fecha anterior, Necaxa logró empatar 1-1 ante Club América. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Guillermo Pacheco Larios.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Tigres
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|Pachuca
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Toluca FC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|7
|Necaxa
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|14
|Pumas UNAM
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 5: vs Toluca FC: 17 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Puebla: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Atlas: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Mazatlán: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 5: vs León: 16 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs CF Monterrey: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Tijuana: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs FC Juárez: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Puebla: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Necaxa, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas