Liga MX: Pumas UNAM y Necaxa se encuentran en la fecha 4

Pumas UNAM y Necaxa se encuentran en la fecha 4
Pumas UNAM y Necaxa se encuentran en la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pumas UNAM vs Necaxa. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Guillermo Pacheco Larios.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pumas UNAM y Necaxa se enfrentan mañana, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 4 de la Liga MX.

Así llegan Pumas UNAM y Necaxa

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM sacó un triunfo frente a Querétaro, con un marcador 2-0.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

En la fecha anterior, Necaxa logró empatar 1-1 ante Club América. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 1 victoria. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Guillermo Pacheco Larios.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Tigres933009
2Pachuca933005
3Toluca FC632013
7Necaxa431110
14Pumas UNAM33102-2

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Toluca FC: 17 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Puebla: 24 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlas: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mazatlán: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs León: 16 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs CF Monterrey: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tijuana: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs FC Juárez: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Puebla: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Necaxa, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

Tags
Pumas UNAM Necaxa Liga MX

