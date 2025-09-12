Liga MX: Santos Laguna quiere cortar su racha negativa frente a Atlas

Últimas Noticias
Santos Laguna quiere cortar su racha negativa frente a Atlas
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlas y Santos Laguna, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio Jalisco. Dirige Guillermo Pacheco Larios.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Atlas aguarda mañana la visita de Santos Laguna, para jugar el partido por la fecha 8 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Atlas y Santos Laguna

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas viene de caer por 0 a 1 frente a Pumas UNAM. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 14 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna perdió ante Tigres por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 4 goles y le han encajado 7.

Santos Laguna no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Santos Laguna se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 5 PP).

Guillermo Pacheco Larios fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1876018
2Club América1775209
3Cruz Azul1775207
11Santos Laguna67205-2
14Atlas57124-7

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Mazatlán: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tijuana: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs CF Monterrey: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Club América: 5 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs León: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Santos Laguna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

