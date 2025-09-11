Liga MX: Mazatlán se enfrenta ante la visita Pumas UNAM por la fecha 8

Mazatlán y Pumas UNAM se enfrentan en el estadio el Kraken, con el arbitraje de Adonai Escobedo González. El duelo se jugará mañana desde las 22:00 horas.

Mazatlán se enfrenta mañana ante Pumas UNAM para disputar el partido por la fecha 8, en el estadio el Kraken, desde las 22:00 horas.

Así llegan Mazatlán y Pumas UNAM

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán busca levantarse de su derrota ante FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Pumas UNAM derrotó 1-0 a Atlas. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 2 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Adonai Escobedo González.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 17 7 5 2 0 9 3 Cruz Azul 17 7 5 2 0 7 10 Pumas UNAM 9 7 2 3 2 -1 12 Mazatlán 6 7 1 3 3 -2

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toluca FC: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y Pumas UNAM, según país