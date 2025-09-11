Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Liga MX: Mazatlán se enfrenta ante la visita Pumas UNAM por la fecha 8

Mazatlán se enfrenta ante la visita Pumas UNAM por la fecha 8
Mazatlán se enfrenta ante la visita Pumas UNAM por la fecha 8
Nota IA

por Nota IA

·

Mazatlán y Pumas UNAM se enfrentan en el estadio el Kraken, con el arbitraje de Adonai Escobedo González. El duelo se jugará mañana desde las 22:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mazatlán se enfrenta mañana ante Pumas UNAM para disputar el partido por la fecha 8, en el estadio el Kraken, desde las 22:00 horas.

Así llegan Mazatlán y Pumas UNAM

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán busca levantarse de su derrota ante FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Pumas UNAM derrotó 1-0 a Atlas. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 2 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Adonai Escobedo González.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1876018
2Club América1775209
3Cruz Azul1775207
10Pumas UNAM97232-1
12Mazatlán67133-2

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Toluca FC: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Tigres: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Pumas UNAM, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela: 23:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Mazatlán Pumas UNAM Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA