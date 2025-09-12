Liga MX: Cruz Azul va en busca de un triunfo ante Pachuca para trepar a la punta

Últimas Noticias
Cruz Azul va en busca de un triunfo ante Pachuca para trepar a la punta
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Pachuca vs Cruz Azul, que se enfrentarán en el estadio Hidalgo mañana a las 18:00 horas. Joaquín Vizcarra Armenta será el árbitro del partido.

Pachuca y Cruz Azul se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 8 de la Liga MX y se disputará en el estadio Hidalgo.

Así llegan Pachuca y Cruz Azul

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Club América. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Chivas. Lleva 4 partidos sin ser derrotado, con un balance de 12 tantos marcados frente a 5 encajados durante esos encuentros.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Cruz Azul resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (5 PG - 2 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Joaquín Vizcarra Armenta.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1876018
2Club América1775209
3Cruz Azul1775207
4Tigres1364118
6Pachuca1374124

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Querétaro: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Puebla: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Necaxa: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs FC Juárez: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigres: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Club América: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Pachuca y Cruz Azul, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

