Liga MX: Santos Laguna se enfrentará ante Querétaro por la fecha 15

Querétaro se mide ante Santos Laguna en el estadio Corona el domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Katia García Mendoza.
A partir de las 18:00 horas el próximo domingo 26 de octubre, Querétaro visita a Santos Laguna en el estadio Corona, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga MX.
Así llegan Santos Laguna y Querétaro
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX
Santos Laguna llega con resultado de empate, 2-2, ante Mazatlán. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX
Querétaro llega triunfante luego de ver caer a Chivas con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 9 veces.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Querétaro se impuso por 1 a 2.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 8 PP).
Katia García Mendoza es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|32
|14
|10
|2
|2
|23
|2
|Club América
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|CF Monterrey
|30
|14
|9
|3
|2
|8
|13
|Santos Laguna
|14
|14
|4
|2
|8
|-6
|14
|Querétaro
|14
|14
|4
|2
|8
|-10
Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs Necaxa: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs Mazatlán: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Santos Laguna y Querétaro, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas