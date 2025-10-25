Liga MX: Santos Laguna se enfrentará ante Querétaro por la fecha 15

Últimas Noticias
El partido será supervisado por Katia García Mendoza.

A partir de las 18:00 horas el próximo domingo 26 de octubre, Querétaro visita a Santos Laguna en el estadio Corona, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga MX.

Así llegan Santos Laguna y Querétaro

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna llega con resultado de empate, 2-2, ante Mazatlán. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro llega triunfante luego de ver caer a Chivas con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 9 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Querétaro se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 8 PP).

Katia García Mendoza es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC3214102223
2Club América301493215
3CF Monterrey30149328
13Santos Laguna1414428-6
14Querétaro1414428-10

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 16: vs Necaxa: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 16: vs Mazatlán: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Santos Laguna y Querétaro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

