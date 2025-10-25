Liga MX: Santos Laguna se enfrentará ante Querétaro por la fecha 15

Querétaro se mide ante Santos Laguna en el estadio Corona el domingo 26 de octubre a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Katia García Mendoza.

A partir de las 18:00 horas el próximo domingo 26 de octubre, Querétaro visita a Santos Laguna en el estadio Corona, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga MX.

Así llegan Santos Laguna y Querétaro

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna llega con resultado de empate, 2-2, ante Mazatlán. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro llega triunfante luego de ver caer a Chivas con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 9 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Querétaro se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 8 PP).

Katia García Mendoza es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 13 Santos Laguna 14 14 4 2 8 -6 14 Querétaro 14 14 4 2 8 -10

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Necaxa: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Mazatlán: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Santos Laguna y Querétaro, según país