Liga MX: Tigres enfrenta a Tijuana para subirse a la cima

A partir de las 18:00 horas, Tigres y Tijuana protagonizarán mañana su choque por la fecha 15 de la Liga MX, en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Tijuana

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres viene de vencer a Pachuca con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 12.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Toluca FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 4-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 6 PE - 3 PP).

Tigres enfrentará en la siguiente jornada a CF Monterrey, en lo que será una nueva edición del clásico regio. El encuentro tendrá lugar en el estadio BBVA Bancomer y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 22:05 (hora Argentina).

Jorge Camacho Peregrina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 4 Tigres 29 14 8 5 1 15 6 Tijuana 21 14 5 6 3 9

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Tijuana, según país