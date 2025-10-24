Liga MX: Tigres enfrenta a Tijuana para subirse a la cima

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Tigres ante Tijuana, a disputarse en el estadio el Volcán mañana desde las 18:00 horas. El árbitro será Jorge Camacho Peregrina.

A partir de las 18:00 horas, Tigres y Tijuana protagonizarán mañana su choque por la fecha 15 de la Liga MX, en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Tijuana

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres viene de vencer a Pachuca con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 12.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Toluca FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 4-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 6 PE - 3 PP).

Tigres enfrentará en la siguiente jornada a CF Monterrey, en lo que será una nueva edición del clásico regio. El encuentro tendrá lugar en el estadio BBVA Bancomer y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 22:05 (hora Argentina).

Jorge Camacho Peregrina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC3214102223
2Club América301493215
3CF Monterrey30149328
4Tigres291485115
6Tijuana21145639

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Tigres y Tijuana, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

