Liga MX: Tigres enfrenta a Tijuana para subirse a la cima

La previa del choque de Tigres ante Tijuana, a disputarse en el estadio el Volcán mañana desde las 18:00 horas. El árbitro será Jorge Camacho Peregrina.
A partir de las 18:00 horas, Tigres y Tijuana protagonizarán mañana su choque por la fecha 15 de la Liga MX, en el estadio el Volcán.
Así llegan Tigres y Tijuana
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX
Tigres viene de vencer a Pachuca con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 12.
Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX
Tijuana obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Toluca FC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 4-0.
El local se ubica en el cuarto puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 21 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (5 PG - 6 PE - 3 PP).
Tigres enfrentará en la siguiente jornada a CF Monterrey, en lo que será una nueva edición del clásico regio. El encuentro tendrá lugar en el estadio BBVA Bancomer y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 22:05 (hora Argentina).
Jorge Camacho Peregrina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|32
|14
|10
|2
|2
|23
|2
|Club América
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|CF Monterrey
|30
|14
|9
|3
|2
|8
|4
|Tigres
|29
|14
|8
|5
|1
|15
|6
|Tijuana
|21
|14
|5
|6
|3
|9
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Tigres y Tijuana, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas