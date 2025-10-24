Liga MX: León quiere volver a ganar ante Pumas UNAM

En la previa de León vs Pumas UNAM, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Nou Camp. El árbitro designado será Adonai Escobedo González.

Por la fecha 15 de la Liga MX, León y Pumas UNAM se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio Nou Camp.

Así llegan León y Pumas UNAM

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León fue derrotado en el Jalisco frente a Atlas por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 12 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Atl. de San Luis. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pumas UNAM se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Adonai Escobedo González.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 12 Pumas UNAM 14 14 3 5 6 -5 16 León 12 14 3 3 8 -14

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Club América: 2 de noviembre - 00:10 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Horario León y Pumas UNAM, según país