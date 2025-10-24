Liga MX: CF Monterrey busca derrotar a Cruz Azul para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cruz Azul vs CF Monterrey. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 22:05 horas y será dirigido por Daniel Quintero Huitrón.

Cruz Azul y CF Monterrey se enfrentan mañana, a partir de las 22:05 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 15 de la Liga MX.

Así llegan Cruz Azul y CF Monterrey

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

En la jornada previa, Cruz Azul igualó 1-1 el juego ante Necaxa. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-2 a FC Juárez. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 11 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el quinto puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (9 PG - 3 PE - 2 PP).

El clásico regio, duelo con su máximo rival Tigres, llegará para CF Monterrey durante la próxima jornada. El encuentro tendrá lugar en el estadio BBVA Bancomer y se jugará el 1 de noviembre a partir de las 22:05 (hora Argentina).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniel Quintero Huitrón.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 4 Tigres 29 14 8 5 1 15 5 Cruz Azul 29 14 8 5 1 8

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Puebla: 1 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pumas UNAM: 9 de noviembre - 00:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Tigres: 1 de noviembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chivas: 8 de noviembre - 20:07 (hora Argentina)

Horario Cruz Azul y CF Monterrey, según país