Liga MX: Chivas intentará quedarse con el clásico Tapatío ante Atlas

Desde las 20:07 horas, Chivas y Atlas se enfrentan mañana por la fecha 15 de la Liga MX en el estadio Akron.

Así llegan Chivas y Atlas

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Querétaro. Con 4 partidos ganados en las últimas jornadas, la fecha previa tuvo una derrota. En esos cotejos, le han hecho 3 goles y ha marcado 9.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas venció en casa a León por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 7 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Ortiz Nava.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 8 Chivas 20 14 6 2 6 1 11 Atlas 16 14 4 4 6 -6

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Pachuca: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:07 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Toluca FC: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tijuana: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

