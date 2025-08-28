Últimas Noticias
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Liga MX: Puebla quiere dejar el último lugar de la tabla ante CF Monterrey

Puebla quiere dejar el último lugar de la tabla ante CF Monterrey
Puebla quiere dejar el último lugar de la tabla ante CF Monterrey
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Puebla vs CF Monterrey, que se enfrentarán en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 22:05 horas. Jesús López Valle será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Puebla y CF Monterrey se medirán mañana a las 22:05 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Liga MX y se disputará en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y CF Monterrey

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla consiguió sólo un punto en su último partido frente a Pumas UNAM, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Necaxa. Lleva 4 partidos sin ser derrotado, con un balance de 13 tantos marcados frente a 4 encajados durante esos encuentros.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (5 PG - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jesús López Valle.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1565016
2Club América1464207
3Cruz Azul1464206
4Pachuca1364116
18Puebla46114-10

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Toluca FC: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Necaxa: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Pachuca: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Querétaro: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Querétaro: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Puebla y CF Monterrey, según país
  • Argentina: 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:05 horas

Tags
Puebla CF Monterrey Liga MX

