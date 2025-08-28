Liga MX: Puebla quiere dejar el último lugar de la tabla ante CF Monterrey

Te contamos la previa del duelo Puebla vs CF Monterrey, que se enfrentarán en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 22:05 horas. Jesús López Valle será el árbitro del partido.

Puebla y CF Monterrey se medirán mañana a las 22:05 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Liga MX y se disputará en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y CF Monterrey

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla consiguió sólo un punto en su último partido frente a Pumas UNAM, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 11 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Necaxa. Lleva 4 partidos sin ser derrotado, con un balance de 13 tantos marcados frente a 4 encajados durante esos encuentros.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo octavo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (5 PG - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jesús López Valle.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 15 6 5 0 1 6 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 4 Pachuca 13 6 4 1 1 6 18 Puebla 4 6 1 1 4 -10

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Toluca FC: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Querétaro: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

