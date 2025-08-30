Liga MX: Por la fecha 7, Tijuana recibirá a Necaxa

Toda la previa del duelo entre Tijuana y Necaxa. El partido se jugará en el estadio Caliente mañana a las 22:00 horas. Será arbitrado por César Ramos Palazuelos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 22:00 horas, Tijuana y Necaxa se enfrentan mañana por la fecha 7 de la Liga MX en el estadio Caliente.

Así llegan Tijuana y Necaxa

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 3 en el partido anterior.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

En su visita anterior, Tijuana empató por 3 con Chivas. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 9 goles marcados y con 9 en su valla.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

A Necaxa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante CF Monterrey. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Necaxa.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es César Ramos Palazuelos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 8 Tijuana 9 6 2 3 1 1 14 Necaxa 5 6 1 2 3 -4

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs León: 20 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Santos Laguna: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs CF Monterrey: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs FC Juárez: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Puebla: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chivas: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Tijuana y Necaxa, según país