Liga MX: Tigres enfrenta a Atl. de San Luis para subirse a la cima

La previa del choque de Tigres ante Atl. de San Luis, a disputarse en el estadio el Volcán mañana desde las 18:00 horas. El árbitro será Iván López Sánchez.

A partir de las 18:00 horas, Tigres y Atl. de San Luis protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 de la Liga MX, en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Atl. de San Luis

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres sacó un empate por 1 en su visita a CF Monterrey. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 11 tantos en el rival.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis viene de perder contra FC Juárez por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 8 goles y recibieron 8.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 1-3.

El local se ubica en el cuarto puesto con 33 puntos (9 PG - 6 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (5 PG - 1 PE - 10 PP).

Iván López Sánchez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 4 Tigres 33 16 9 6 1 17 14 Atl. de San Luis 16 16 5 1 10 -2

Horario Tigres y Atl. de San Luis, según país