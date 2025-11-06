Últimas Noticias
Liga MX: Querétaro se enfrentará a FC Juárez por la fecha 17

FC Juárez y Querétaro se miden en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 20:00 horas y Vicente Reynoso Arce es el elegido para dirigir el partido.

FC Juárez y Querétaro se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Así llegan FC Juárez y Querétaro

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez viene de ganar en su encuentro anterior a Atl. de San Luis con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 14 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro venció 1-0 a Mazatlán en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 8 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Querétaro sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 9 PP).

El encuentro será supervisado por Vicente Reynoso Arce, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul3516105113
2Toluca FC3416104223
3Club América3416104217
7FC Juárez23166550
13Querétaro1716529-11
Horario FC Juárez y Querétaro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

