Liga MX: Querétaro se enfrentará a FC Juárez por la fecha 17

FC Juárez y Querétaro se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez.
Así llegan FC Juárez y Querétaro
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX
FC Juárez viene de ganar en su encuentro anterior a Atl. de San Luis con un marcador de 2-1. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 14 goles encajados frente a 11 a favor.
Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX
Querétaro venció 1-0 a Mazatlán en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 8 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Querétaro sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 9 PP).
El encuentro será supervisado por Vicente Reynoso Arce, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cruz Azul
|35
|16
|10
|5
|1
|13
|2
|Toluca FC
|34
|16
|10
|4
|2
|23
|3
|Club América
|34
|16
|10
|4
|2
|17
|7
|FC Juárez
|23
|16
|6
|5
|5
|0
|13
|Querétaro
|17
|16
|5
|2
|9
|-11
Horario FC Juárez y Querétaro, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas