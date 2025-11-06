Liga MX: Tijuana recibirá a Atlas por la fecha 17

Te contamos la previa del duelo Tijuana vs Atlas, que se enfrentarán en el estadio Caliente mañana a las 22:00 horas. Ismael López Peñuelas será el árbitro del partido.

Tijuana y Atlas se medirán mañana a las 22:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga MX y se disputará en el estadio Caliente.

Así llegan Tijuana y Atlas

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Pumas UNAM. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 12.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Toluca FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Ha convertido 6 goles y ha recibido 7 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Atlas resultó vencedor por 3 a 4.

El local está en el noveno puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 17 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Ismael López Peñuelas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 9 Tijuana 21 16 5 6 5 4 12 Atlas 17 16 4 5 7 -9

Horario Tijuana y Atlas, según país