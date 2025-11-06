Liga MX: Mazatlán se enfrenta ante la visita Necaxa por la fecha 17

Mazatlán y Necaxa se enfrentan en el estadio el Kraken, con el arbitraje de Katia García Mendoza. El duelo se jugará mañana desde las 22:00 horas.

Mazatlán se enfrenta mañana ante Necaxa para disputar el partido por la fecha 17, en el estadio el Kraken, desde las 22:00 horas.

Así llegan Mazatlán y Necaxa

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán busca levantarse de su derrota ante Querétaro en el La Corregidora. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Necaxa derrotó 4-1 a Santos Laguna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 11 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa lo ganó por 3 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 13 puntos (2 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 4 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Katia García Mendoza.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 15 Necaxa 16 16 4 4 8 -8 16 Mazatlán 13 16 2 7 7 -9

Horario Mazatlán y Necaxa, según país