Liga MX: Toluca FC quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Toluca FC y Pachuca. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jesús López Valle.

El cotejo entre Toluca FC y Pachuca, por la fecha 15 de la Liga MX, se jugará el próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nemesio Díez.

Así llegan Toluca FC y Pachuca

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC viene de un resultado igualado, 0-0, ante Tijuana. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 17 goles a favor frente a 5 encajados.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca viene de caer derrotado 1 a 2 ante Tigres. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos empatados y solo 2 triunfos. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Toluca FC quien ganó 3 a 2.

El local está puntero y alcanzó 32 puntos (10 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 5 PP).

Jesús López Valle es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 4 Tigres 29 14 8 5 1 15 7 Pachuca 21 14 6 3 5 2

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Atlas: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Chivas: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Santos Laguna: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Toluca FC y Pachuca, según país