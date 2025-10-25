Liga MX: Toluca FC quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Toluca FC y Pachuca. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jesús López Valle.
El cotejo entre Toluca FC y Pachuca, por la fecha 15 de la Liga MX, se jugará el próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Nemesio Díez.
Así llegan Toluca FC y Pachuca
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
Toluca FC viene de un resultado igualado, 0-0, ante Tijuana. Antes de este empate, tiene una seguidilla de 4 partidos sin derrotas, con 17 goles a favor frente a 5 encajados.
Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX
Pachuca viene de caer derrotado 1 a 2 ante Tigres. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos empatados y solo 2 triunfos. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Toluca FC quien ganó 3 a 2.
El local está puntero y alcanzó 32 puntos (10 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 5 PP).
Jesús López Valle es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|32
|14
|10
|2
|2
|23
|2
|Club América
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|CF Monterrey
|30
|14
|9
|3
|2
|8
|4
|Tigres
|29
|14
|8
|5
|1
|15
|7
|Pachuca
|21
|14
|6
|3
|5
|2
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs Atlas: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Club América: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs Chivas: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Santos Laguna: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Toluca FC y Pachuca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas