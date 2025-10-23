Liga MX: Club América necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Mazatlán y Club América, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio el Kraken. Dirige Guillermo Pacheco Larios.
Mazatlán aguarda mañana la visita de Club América, para jugar el partido por la fecha 15 de la Liga MX, a partir de las 22:00 horas.
Así llegan Mazatlán y Club América
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX
Mazatlán igualó 2-2 frente a Santos Laguna. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 10 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX
Club América viene de un triunfo 2 a 1 frente a Puebla. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 4 en su arco.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América se llevó la victoria por 5 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 12 puntos (2 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (9 PG - 3 PE - 2 PP).
Guillermo Pacheco Larios fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|32
|14
|10
|2
|2
|23
|2
|Club América
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|CF Monterrey
|30
|14
|9
|3
|2
|8
|4
|Tigres
|29
|14
|8
|5
|1
|15
|15
|Mazatlán
|12
|14
|2
|6
|6
|-8
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 16: vs León: 2 de noviembre - 00:10 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Club América, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas