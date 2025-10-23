Liga MX: Club América necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Mazatlán y Club América, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio el Kraken. Dirige Guillermo Pacheco Larios.

Mazatlán aguarda mañana la visita de Club América, para jugar el partido por la fecha 15 de la Liga MX, a partir de las 22:00 horas.

Así llegan Mazatlán y Club América

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán igualó 2-2 frente a Santos Laguna. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 10 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América viene de un triunfo 2 a 1 frente a Puebla. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 4 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América se llevó la victoria por 5 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 12 puntos (2 PG - 6 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (9 PG - 3 PE - 2 PP).

Guillermo Pacheco Larios fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 4 Tigres 29 14 8 5 1 15 15 Mazatlán 12 14 2 6 6 -8

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Querétaro: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Necaxa: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs León: 2 de noviembre - 00:10 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y Club América, según país