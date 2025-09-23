Últimas Noticias
Liga MX: Tigres recibirá a Atlas por la fecha 10

Tigres recibirá a Atlas por la fecha 10
Tigres recibirá a Atlas por la fecha 10
Te contamos la previa del duelo Tigres vs Atlas, que se enfrentarán en el estadio el Volcán mañana a las 20:00 horas.

Tigres y Atlas se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 10 de la Liga MX y se disputará en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Atlas

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres consiguió sólo un punto en su último partido frente a Pumas UNAM, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Mazatlán. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 8 goles y ha recibido 11 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tigres resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
6Tigres1694418
16Atlas79144-7

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cruz Azul: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Necaxa: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Pachuca: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Tijuana: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs León: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Chivas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Tigres y Atlas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Tigres Atlas Liga MX

