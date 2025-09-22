Últimas Noticias
Liga MX: Mazatlán se enfrentará a León por la fecha 10

Mazatlán se enfrentará a León por la fecha 10
Mazatlán se enfrentará a León por la fecha 10
Nota IA

por Nota IA

·

León y Mazatlán se miden en el estadio Nou Camp mañana a las 22:05 horas.

León y Mazatlán se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas en el estadio Nou Camp.

Así llegan León y Mazatlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León no pudo ante Tijuana en el Caliente. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

En la fecha pasada, Mazatlán finalizó con un empate 1-1 ante Atlas. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 11 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
10León119324-6
15Mazatlán79144-5

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Santos Laguna: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Atlas: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Pumas UNAM: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Toluca FC: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario León y Mazatlán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela: 23:05 horas

