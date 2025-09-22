Liga MX: Mazatlán se enfrentará a León por la fecha 10

León y Mazatlán se miden en el estadio Nou Camp mañana a las 22:05 horas.
León y Mazatlán se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas en el estadio Nou Camp.
Así llegan León y Mazatlán
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX
León no pudo ante Tijuana en el Caliente. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 5 a sus rivales.
Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX
En la fecha pasada, Mazatlán finalizó con un empate 1-1 ante Atlas. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 11 tantos.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El anfitrión está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cruz Azul
|23
|9
|7
|2
|0
|9
|2
|CF Monterrey
|22
|9
|7
|1
|1
|9
|3
|Toluca FC
|19
|9
|6
|1
|2
|11
|10
|León
|11
|9
|3
|2
|4
|-6
|15
|Mazatlán
|7
|9
|1
|4
|4
|-5
Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Santos Laguna: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Atlas: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Pumas UNAM: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 11: vs Toluca FC: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario León y Mazatlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
- Colombia y Perú: 22:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
- Venezuela: 23:05 horas