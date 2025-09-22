Liga MX: Mazatlán se enfrentará a León por la fecha 10

León y Mazatlán se miden en el estadio Nou Camp mañana a las 22:05 horas.

León y Mazatlán se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas en el estadio Nou Camp.

Así llegan León y Mazatlán

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León no pudo ante Tijuana en el Caliente. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

En la fecha pasada, Mazatlán finalizó con un empate 1-1 ante Atlas. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 11 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 31 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 10 León 11 9 3 2 4 -6 15 Mazatlán 7 9 1 4 4 -5

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos Laguna: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlas: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Pumas UNAM: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Toluca FC: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Club América: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Horario León y Mazatlán, según país