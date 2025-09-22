Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga MX: Chivas y Necaxa se encuentran en la fecha 10

Chivas y Necaxa se encuentran en la fecha 10
Chivas y Necaxa se encuentran en la fecha 10
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Chivas vs Necaxa. El duelo, a disputarse en el estadio Akron mañana, comenzará a las 20:07 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chivas y Necaxa se enfrentan mañana, a partir de las 20:07 horas, en el estadio Akron. El partido corresponde a la fecha 10 de la Liga MX.

Así llegan Chivas y Necaxa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas cayó 0 a 3 ante Toluca FC en el Akron. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Puebla. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 8 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa fue el ganador por 3 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
12Necaxa99234-6
13Chivas89225-5

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y Necaxa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:07 horas
  • Colombia y Perú: 20:07 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:07 horas
  • Venezuela: 21:07 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Chivas Necaxa Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA