Liga MX: Chivas y Necaxa se encuentran en la fecha 10

Chivas y Necaxa se enfrentan mañana, a partir de las 20:07 horas, en el estadio Akron. El partido corresponde a la fecha 10 de la Liga MX.
Así llegan Chivas y Necaxa
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX
Chivas cayó 0 a 3 ante Toluca FC en el Akron. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .
Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX
Necaxa llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Puebla. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 8 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa fue el ganador por 3 a 2.
El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cruz Azul
|23
|9
|7
|2
|0
|9
|2
|CF Monterrey
|22
|9
|7
|1
|1
|9
|3
|Toluca FC
|19
|9
|6
|1
|2
|11
|12
|Necaxa
|9
|9
|2
|3
|4
|-6
|13
|Chivas
|8
|9
|2
|2
|5
|-5
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y Necaxa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:07 horas
- Colombia y Perú: 20:07 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:07 horas
- Venezuela: 21:07 horas