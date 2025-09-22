Liga MX: Chivas y Necaxa se encuentran en la fecha 10

Todo lo que tienes que saber en la previa de Chivas vs Necaxa. El duelo, a disputarse en el estadio Akron mañana, comenzará a las 20:07 horas.

Chivas y Necaxa se enfrentan mañana, a partir de las 20:07 horas, en el estadio Akron. El partido corresponde a la fecha 10 de la Liga MX.

Así llegan Chivas y Necaxa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas cayó 0 a 3 ante Toluca FC en el Akron. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Puebla. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 2 goles y le han anotado 8 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa fue el ganador por 3 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 12 Necaxa 9 9 2 3 4 -6 13 Chivas 8 9 2 2 5 -5

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cruz Azul: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 26 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

