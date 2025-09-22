Últimas Noticias
Liga MX: FC Juárez se enfrentará ante Pumas UNAM por la fecha 10

FC Juárez se enfrentará ante Pumas UNAM por la fecha 10
FC Juárez se enfrentará ante Pumas UNAM por la fecha 10
Pumas UNAM se mide ante FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 22:00 horas.

Mañana desde las 22:00 horas, FC Juárez recibirá a Pumas UNAM en el estadio Olímpico Benito Juárez, por la fecha 10 de la Liga MX.

Así llegan FC Juárez y Pumas UNAM

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Cruz Azul. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 6 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pumas UNAM y Tigres, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Play In del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 2 PP).

Pumas UNAM enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el clásico Capitalino contra Club América. El enfrentamiento se jugará el 28 de septiembre, desde las 00:05 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de los Deportes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
7Pumas UNAM1393422
9FC Juárez129333-1

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlas: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pachuca: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs CF Monterrey: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Puebla: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario FC Juárez y Pumas UNAM, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela: 23:00 horas

