Liga MX: FC Juárez se enfrentará ante Pumas UNAM por la fecha 10

Pumas UNAM se mide ante FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 22:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 22:00 horas, FC Juárez recibirá a Pumas UNAM en el estadio Olímpico Benito Juárez, por la fecha 10 de la Liga MX.

Así llegan FC Juárez y Pumas UNAM

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Cruz Azul. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 6 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pumas UNAM y Tigres, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Play In del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 2 PP).

Pumas UNAM enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el clásico Capitalino contra Club América. El enfrentamiento se jugará el 28 de septiembre, desde las 00:05 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de los Deportes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 7 Pumas UNAM 13 9 3 4 2 2 9 FC Juárez 12 9 3 3 3 -1

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pachuca: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs CF Monterrey: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Puebla: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y Pumas UNAM, según país