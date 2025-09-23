Últimas Noticias
Liga MX: Cruz Azul necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Cruz Azul y Querétaro se enfrentan en el estadio Olímpico Universitario. El duelo se jugará mañana desde las 19:00 horas.

Cruz Azul se enfrenta mañana ante Querétaro para disputar el partido por la fecha 10, en el estadio Olímpico Universitario, desde las 19:00 horas.

Así llegan Cruz Azul y Querétaro

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul ganó por 3-2 el juego pasado ante FC Juárez. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 10 goles y ha sufrido 5 en contra.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Querétaro derrotó 2-0 a Pachuca. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 9 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Cruz Azul lo ganó por 1 a 0.

El local está puntero y alcanzó 23 puntos (7 PG - 2 PE), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
4Club América1895318
17Querétaro79216-7

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigres: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Club América: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Necaxa: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs CF Monterrey: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Toluca FC: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Chivas: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Santos Laguna: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Cruz Azul y Querétaro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

