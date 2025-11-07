Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga MX: Club América quiere el liderato del torneo frente a Toluca FC

Club América quiere el liderato del torneo frente a Toluca FC
Club América quiere el liderato del torneo frente a Toluca FC
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Toluca FC y Club América. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luis Santander Aguirre.

Toluca FC ejercerá mañana la localía ante Club América, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 17 de la Liga MX.

Así llegan Toluca FC y Club América

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlas. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 10 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América llega con ventaja tras derrotar a León con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Toluca FC quien ganó 2 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 2 PP).

Luis Santander Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul3516105113
2Toluca FC3416104223
3Club América3416104217
4Tigres331696117
5CF Monterrey31169436
Horario Toluca FC y Club América, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Toluca FC Club América Liga MX

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA