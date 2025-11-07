Liga MX: Club América quiere el liderato del torneo frente a Toluca FC

Palpitamos la previa del choque entre Toluca FC y Club América. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luis Santander Aguirre.

Toluca FC ejercerá mañana la localía ante Club América, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 17 de la Liga MX.

Así llegan Toluca FC y Club América

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlas. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 10 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América llega con ventaja tras derrotar a León con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 5.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Toluca FC quien ganó 2 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 2 PP).

Luis Santander Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 4 Tigres 33 16 9 6 1 17 5 CF Monterrey 31 16 9 4 3 6

Horario Toluca FC y Club América, según país