Liga MX: Club América quiere el liderato del torneo frente a Toluca FC

Palpitamos la previa del choque entre Toluca FC y Club América. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Luis Santander Aguirre.
Toluca FC ejercerá mañana la localía ante Club América, desde las 20:00 horas y en el marco de la fecha 17 de la Liga MX.
Así llegan Toluca FC y Club América
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
Toluca FC viene de un resultado igualado, 0-0, ante Atlas. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 10 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX
Club América llega con ventaja tras derrotar a León con un marcador 2 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 5.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Toluca FC quien ganó 2 a 0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 2 PP).
Luis Santander Aguirre es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cruz Azul
|35
|16
|10
|5
|1
|13
|2
|Toluca FC
|34
|16
|10
|4
|2
|23
|3
|Club América
|34
|16
|10
|4
|2
|17
|4
|Tigres
|33
|16
|9
|6
|1
|17
|5
|CF Monterrey
|31
|16
|9
|4
|3
|6
Horario Toluca FC y Club América, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas