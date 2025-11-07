Liga MX: Se enfrentan León y Puebla por la fecha 17

En la previa de León vs Puebla, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Nou Camp. El árbitro designado será Karen Hernández Andrade.

Por la fecha 17 de la Liga MX, León y Puebla se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio Nou Camp.

Así llegan León y Puebla

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León fue derrotado en el Ciudad de los Deportes frente a Club América por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Cruz Azul. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 10 goles a favor, ha recibido 15 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 11 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Karen Hernández Andrade.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 35 16 10 5 1 13 2 Toluca FC 34 16 10 4 2 23 3 Club América 34 16 10 4 2 17 17 León 13 16 3 4 9 -16 18 Puebla 9 16 2 3 11 -22

Horario León y Puebla, según país