Liga MX: Toluca FC se enfrentará a FC Juárez por la fecha 4

FC Juárez y Toluca FC se miden en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana a las 22:00 horas y Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan FC Juárez y Toluca FC

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez terminó con un empate en 1 frente a Tijuana en la pasada jornada. En las 2 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC llega a este partido con una derrota por 3 a 4 ante Tigres.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC sacó un triunfo, con un marcador 0 a 4.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Katia García Mendoza, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 4 4 0 0 8 2 Tigres 9 3 3 0 0 9 3 Club América 8 4 2 2 0 3 4 Toluca FC 6 3 2 0 1 3 17 FC Juárez 2 3 0 2 1 -1

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Chivas: 16 de agosto - 20:07 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Santos Laguna: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mazatlán: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Necaxa: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cruz Azul: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 5: vs Pumas UNAM: 17 de agosto - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cruz Azul: 24 de agosto - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Puebla: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y Toluca FC, según país