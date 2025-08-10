Últimas Noticias
Liga MX: Atl. de San Luis y Cruz Azul cierran la jornada con este duelo

Atl. de San Luis y Cruz Azul cierran la jornada con este duelo
Atl. de San Luis y Cruz Azul cierran la jornada con este duelo
Nota IA

Nota IA

·

Atl. de San Luis y Cruz Azul se enfrentan en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, con el arbitraje de Vicente Reynoso Arce. El duelo se jugará mañana desde las 22:05 horas.

Atl. de San Luis se enfrenta mañana ante Cruz Azul para disputar el partido por la fecha 4, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, desde las 22:05 horas.

Así llegan Atl. de San Luis y Cruz Azul

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis busca levantarse de su derrota ante Chivas en el Akron. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 4 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

En la jornada anterior, Cruz Azul derrotó 4-1 a León.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Cruz Azul lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Vicente Reynoso Arce.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1244008
2Tigres933009
3Club América842203
6Cruz Azul531203
13Atl. de San Luis33102-1

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Puebla: 15 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Querétaro: 22 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Toluca FC: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tijuana: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Santos Laguna: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Santos Laguna: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Toluca FC: 24 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Chivas: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Pachuca: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atl. de San Luis y Cruz Azul, según país
  • Argentina: 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:05 horas

