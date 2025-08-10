Liga MX: León se enfrentará ante CF Monterrey por la fecha 4

Últimas Noticias
León se enfrentará ante CF Monterrey por la fecha 4
CF Monterrey se mide ante León en el estadio Nou Camp mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Luis Santander Aguirre.

Mañana desde las 20:00 horas, León recibirá a CF Monterrey en el estadio Nou Camp, por la fecha 4 de la Liga MX.

Así llegan León y CF Monterrey

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Cruz Azul. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey llega triunfante luego de ver caer a Atlas con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y CF Monterrey se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Luis Santander Aguirre es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1244008
2Tigres933009
3Club América842203
5CF Monterrey632010
15León33102-3

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Necaxa: 16 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Pachuca: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Querétaro: 30 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigres: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tijuana: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 5: vs Mazatlán: 17 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Necaxa: 23 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Puebla: 30 de agosto - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Querétaro: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario León y CF Monterrey, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

