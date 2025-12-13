Liga MX: Toluca FC y Tigres, un enfrentamiento que decidirá al campeón

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganaron en la ida), los Felinos buscarán definir al ganador de la competencia ante los Diablos Rojos mañana. El partido por la final de la Liga MX comenzará a las 20:00 horas y será en el estadio Nemesio Díez.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de diciembre, en Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 1 a 0.
los Felinos parten con ventaja ya que se impusieron en el partido de ida por 1 a 0. los Diablos Rojos harán lo posible para revertir la serie y levantar la copa.
El encargado de impartir justicia en el partido será César Ramos Palazuelos.
Los resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio)
- Temporada Regular: Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)
- Temporada Regular: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)
- Temporada Regular: Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)
- Cuartos de Final: FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre)
- Cuartos de Final: Toluca FC 0 vs FC Juárez 0 (29 de noviembre)
- Semifinales: CF Monterrey 1 vs Toluca FC 0 (4 de diciembre)
- Semifinales: Toluca FC 3 vs CF Monterrey 2 (6 de diciembre)
- Final: Tigres 1 vs Toluca FC 0 (11 de diciembre)
Los resultados de Tigres en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)
- Temporada Regular: Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Tigres 3 vs Atl. de San Luis 1 (8 de noviembre)
- Cuartos de Final: Tijuana 3 vs Tigres 0 (27 de noviembre)
- Cuartos de Final: Tigres 5 vs Tijuana 0 (30 de noviembre)
- Semifinales: Cruz Azul 1 vs Tigres 1 (3 de diciembre)
- Semifinales: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (7 de diciembre)
- Final: Tigres 1 vs Toluca FC 0 (11 de diciembre)
Horario Toluca FC y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas