Liga MX: Toluca FC y Tigres, un enfrentamiento que decidirá al campeón

En la previa de Toluca FC vs Tigres, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Nemesio Díez. El árbitro designado será César Ramos Palazuelos.

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganaron en la ida), los Felinos buscarán definir al ganador de la competencia ante los Diablos Rojos mañana. El partido por la final de la Liga MX comenzará a las 20:00 horas y será en el estadio Nemesio Díez.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de diciembre, en Final del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 1 a 0.

los Felinos parten con ventaja ya que se impusieron en el partido de ida por 1 a 0. los Diablos Rojos harán lo posible para revertir la serie y levantar la copa.

El encargado de impartir justicia en el partido será César Ramos Palazuelos.

