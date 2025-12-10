Liga MX: Los Felinos se mide ante Los Diablos Rojos en la final de ida

Los Felinos y los Diablos Rojos chocarán mañana por la final de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y se disputará en el estadio el Volcán.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de julio, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 3-4.
Los Felinos y los Diablos Rojos llegan con gran ilusión al primer cruce en la lucha por conquistar la corona de la Liga MX. El partido revancha se jugará el próximo domingo 14 de diciembre.
Marco Ortiz Nava será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fecha y rival de Tigres en el próximo partido de la Liga MX
- Final: vs Toluca FC: 14 de diciembre - 22:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Toluca FC en el próximo partido de la Liga MX
- Final: vs Tigres: 14 de diciembre - 22:00 (hora Argentina)
Los resultados de Tigres en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Tigres 0 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs FC Juárez 0 (19 de julio)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)
- Temporada Regular: Tigres 7 vs Puebla 0 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Club América 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Mazatlán 2 vs Tigres 2 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Santos Laguna 0 vs Tigres 1 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Tigres 0 vs León 0 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Pumas UNAM 1 vs Tigres 1 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 2 vs Atlas 0 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Querétaro 0 vs Tigres 2 (28 de septiembre)
- Temporada Regular: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Tigres 5 vs Necaxa 3 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Pachuca 1 vs Tigres 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Tigres 2 vs Tijuana 0 (25 de octubre)
- Temporada Regular: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Tigres 3 vs Atl. de San Luis 1 (8 de noviembre)
- Cuartos de Final: Tijuana 3 vs Tigres 0 (27 de noviembre)
- Cuartos de Final: Tigres 5 vs Tijuana 0 (30 de noviembre)
- Semifinales: Cruz Azul 1 vs Tigres 1 (3 de diciembre)
- Semifinales: Tigres 1 vs Cruz Azul 1 (7 de diciembre)
Los resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio)
- Temporada Regular: Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)
- Temporada Regular: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)
- Temporada Regular: Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto)
- Temporada Regular: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre)
- Temporada Regular: Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)
- Cuartos de Final: FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre)
- Cuartos de Final: Toluca FC 0 vs FC Juárez 0 (29 de noviembre)
- Semifinales: CF Monterrey 1 vs Toluca FC 0 (4 de diciembre)
- Semifinales: Toluca FC 3 vs CF Monterrey 2 (6 de diciembre)
Horario Tigres y Toluca FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas