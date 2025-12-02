Liga MX: CF Monterrey y Toluca FC avanzan por la primera semifinal

CF Monterrey y Toluca FC se miden en el estadio BBVA mañana a las 22:10 horas.

Por la llave 1 de la Liga MX, los Rayados se enfrenta mañana ante los Diablos Rojos desde las 22:10 horas en el estadio BBVA.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Toluca FC sacó un triunfo, con un marcador 6 a 2.

Los Rayados y los Diablos Rojos llegan a este primer encuentro para definir quién será el equipo que pasará a la gran final. La cita para el partido de vuelta está programada para el domingo 7 de diciembre.

Los resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio)

: Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio) Temporada Regular : Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio)

: Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio)

: CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio) Temporada Regular : León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto)

: León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto)

: CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto)

: CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto) Temporada Regular : Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto)

: Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto) Temporada Regular : Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre)

: Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre)

: CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)

: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre)

: CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre)

: Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre)

: CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre)

: CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)

: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)

: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre)

: Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre) Cuartos de Final : CF Monterrey 2 vs Club América 0 (27 de noviembre)

: CF Monterrey 2 vs Club América 0 (27 de noviembre) Cuartos de Final: Club América 2 vs CF Monterrey 1 (29 de noviembre)

Los resultados de Toluca FC en partidos > de la Liga MX

Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio)

: Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio) Temporada Regular : Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio)

: Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)

: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio) Temporada Regular : FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)

: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto) Temporada Regular : Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto)

: Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto) Temporada Regular : Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)

: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto) Temporada Regular : Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto)

: Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre)

: Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)

: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)

: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre)

: Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre) Temporada Regular : León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre)

: León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre) Temporada Regular : Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre)

: Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre) Temporada Regular : Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)

: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre)

: Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre) Temporada Regular : Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre)

: Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)

: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre) Cuartos de Final : FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre)

: FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre) Cuartos de Final: Toluca FC 0 vs FC Juárez 0 (29 de noviembre)

