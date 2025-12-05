Liga MX: Toluca FC y CF Monterrey definen el pase a la final

Te contamos la previa del duelo Toluca FC vs CF Monterrey, que se enfrentarán en el estadio Nemesio Díez mañana a las 20:00 horas. Luis Santander Aguirre será el árbitro del partido.

Los Rayados se medirán mañana ante los Diablos Rojos en la vuelta de la llave 1 de la Liga MX con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio Nemesio Díez a las 20:00 horas.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de diciembre, en Semifinales del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey resultó vencedor por 1 a 0.

Los Rayados, que ganaron la primer semi de la Liga MX, llegan más confiado a este partido. Por su parte, los Diablos Rojos buscarán dar vuelta el resultado para poder continuar con chances. El ganador enfrentará al vencedor del otro duelo, Cruz Azul o Tigres.

El árbitro designado para el encuentro es Luis Santander Aguirre.

Los resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio)

: Toluca FC 3 vs Necaxa 1 (12 de julio) Temporada Regular : Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio)

: Santos Laguna 2 vs Toluca FC 4 (17 de julio) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio)

: Toluca FC 3 vs Tigres 4 (26 de julio) Temporada Regular : FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto)

: FC Juárez 0 vs Toluca FC 2 (12 de agosto) Temporada Regular : Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto)

: Toluca FC 1 vs Pumas UNAM 1 (17 de agosto) Temporada Regular : Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto)

: Cruz Azul 1 vs Toluca FC 0 (24 de agosto) Temporada Regular : Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto)

: Atl. de San Luis 1 vs Toluca FC 3 (29 de agosto) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre)

: Toluca FC 3 vs Puebla 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre)

: Chivas 0 vs Toluca FC 3 (20 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)

: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre)

: Toluca FC 3 vs Mazatlán 1 (27 de septiembre) Temporada Regular : León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre)

: León 2 vs Toluca FC 4 (4 de octubre) Temporada Regular : Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre)

: Toluca FC 4 vs Querétaro 0 (18 de octubre) Temporada Regular : Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre)

: Tijuana 0 vs Toluca FC 0 (23 de octubre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre)

: Toluca FC 2 vs Pachuca 2 (26 de octubre) Temporada Regular : Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre)

: Atlas 0 vs Toluca FC 0 (1 de noviembre) Temporada Regular : Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre)

: Toluca FC 2 vs Club América 0 (8 de noviembre) Cuartos de Final : FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre)

: FC Juárez 1 vs Toluca FC 2 (26 de noviembre) Cuartos de Final : Toluca FC 0 vs FC Juárez 0 (29 de noviembre)

: Toluca FC 0 vs FC Juárez 0 (29 de noviembre) Semifinales: CF Monterrey 1 vs Toluca FC 0 (4 de diciembre)

Los resultados de CF Monterrey en partidos > de la Liga MX

Temporada Regular : Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio)

: Pachuca 3 vs CF Monterrey 0 (13 de julio) Temporada Regular : Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio)

: Atl. de San Luis 0 vs CF Monterrey 1 (19 de julio) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio)

: CF Monterrey 3 vs Atlas 1 (26 de julio) Temporada Regular : León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto)

: León 1 vs CF Monterrey 3 (11 de agosto) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto)

: CF Monterrey 3 vs Mazatlán 2 (17 de agosto) Temporada Regular : CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto)

: CF Monterrey 3 vs Necaxa 0 (23 de agosto) Temporada Regular : Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto)

: Puebla 2 vs CF Monterrey 4 (30 de agosto) Temporada Regular : Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre)

: Querétaro 0 vs CF Monterrey 1 (14 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre)

: CF Monterrey 2 vs Club América 2 (21 de septiembre) Temporada Regular : Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre)

: Toluca FC 6 vs CF Monterrey 2 (24 de septiembre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre)

: CF Monterrey 1 vs Santos Laguna 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre)

: Tijuana 2 vs CF Monterrey 2 (6 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre)

: CF Monterrey 1 vs Pumas UNAM 1 (18 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre)

: CF Monterrey 4 vs FC Juárez 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre)

: Cruz Azul 2 vs CF Monterrey 0 (26 de octubre) Temporada Regular : CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre)

: CF Monterrey 1 vs Tigres 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre)

: Chivas 4 vs CF Monterrey 2 (8 de noviembre) Cuartos de Final : CF Monterrey 2 vs Club América 0 (27 de noviembre)

: CF Monterrey 2 vs Club América 0 (27 de noviembre) Cuartos de Final : Club América 2 vs CF Monterrey 1 (29 de noviembre)

: Club América 2 vs CF Monterrey 1 (29 de noviembre) Semifinales: CF Monterrey 1 vs Toluca FC 0 (4 de diciembre)

Horario Toluca FC y CF Monterrey, según país