Premier League: Arsenal se enfrenta ante la visita Leeds United por la fecha 2

Arsenal se enfrenta ante la visita Leeds United por la fecha 2
Arsenal se enfrenta ante la visita Leeds United por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Arsenal y Leeds United se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 11:30 horas.

El juego entre Arsenal y Leeds United se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Leeds United

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Manchester United.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Leeds United derrotó 1-0 a Everton.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Arsenal lo ganó por 4 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PG).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
6Arsenal311001
7Leeds United311001

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Leeds United, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Arsenal Leeds United Premier League

