Premier League: Nottingham Forest visita a Crystal Palace por la fecha 2

La previa del choque de Crystal Palace ante Nottingham Forest, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas. El árbitro será Anthony Taylor.

Crystal Palace recibirá a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 2 de la Premier League, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 08:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Nottingham Forest

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sacó un empate por 0 en su visita a Chelsea.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de derrotar a Brentford con un marcador 3 a 1.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (1 PG).

Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 5 Nottingham Forest 3 1 1 0 0 2 12 Crystal Palace 1 1 0 1 0 0

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs West Ham United: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Crystal Palace y Nottingham Forest, según país