Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Premier League: Nottingham Forest visita a Crystal Palace por la fecha 2

Nottingham Forest visita a Crystal Palace por la fecha 2
Nottingham Forest visita a Crystal Palace por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Crystal Palace ante Nottingham Forest, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas. El árbitro será Anthony Taylor.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Crystal Palace recibirá a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 2 de la Premier League, el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 08:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Nottingham Forest

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace sacó un empate por 0 en su visita a Chelsea.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de derrotar a Brentford con un marcador 3 a 1.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (1 PG).

Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
5Nottingham Forest311002
12Crystal Palace110100

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Aston Villa: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs West Ham United: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Horario Crystal Palace y Nottingham Forest, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Crystal Palace Nottingham Forest Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA