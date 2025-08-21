Premier League: Se disputan West Ham United y Chelsea en el primer duelo por la Fecha 2

Chelsea se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Michael Oliver.
Mañana desde las 14:00 horas, West Ham United recibirá a Chelsea en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 2 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Chelsea
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Sunderland.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Chelsea y Crystal Palace, con un marcador 0-0..
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo noveno puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PE).
Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|11
|Chelsea
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|19
|West Ham United
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Nottingham Forest: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Tottenham: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Fulham: 30 de agosto - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario West Ham United y Chelsea, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas