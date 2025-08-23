Premier League: Se enfrentan Everton y Brighton and Hove por la fecha 2

En la previa de Everton vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Stuart Attwell.

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 08:00 horas, Brighton and Hove visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Everton y Brighton and Hove

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton fue derrotado en el Elland Road frente a Leeds United por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Fulham..

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PE).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 9 Brighton and Hove 1 1 0 1 0 0 14 Everton 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

