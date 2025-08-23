Premier League: Se enfrentan Everton y Brighton and Hove por la fecha 2

En la previa de Everton vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Stuart Attwell.
El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 08:00 horas, Brighton and Hove visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.
Así llegan Everton y Brighton and Hove
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton fue derrotado en el Elland Road frente a Leeds United por 0 a 1 en el marcador.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Fulham..
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PE).
El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|9
|Brighton and Hove
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|14
|Everton
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Brighton and Hove, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas