Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Premier League: Se enfrentan Everton y Brighton and Hove por la fecha 2

Se enfrentan Everton y Brighton and Hove por la fecha 2
Se enfrentan Everton y Brighton and Hove por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Everton vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Stuart Attwell.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 08:00 horas, Brighton and Hove visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan Everton y Brighton and Hove

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton fue derrotado en el Elland Road frente a Leeds United por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante Fulham..

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PE).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
9Brighton and Hove110100
14Everton01001-1

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Wolverhampton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Aston Villa: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Liverpool: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Brighton and Hove, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Everton Brighton and Hove Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA