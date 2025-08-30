Premier League: Aston Villa y Crystal Palace se miden por el cierre de la fecha 3

Aston Villa y Crystal Palace se miden en el estadio Villa Park mañana a las 13:00 horas y Stuart Attwell es el elegido para dirigir el partido.

Aston Villa y Crystal Palace se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 13:00 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Crystal Palace

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa no pudo ante Brentford en el Gtech Community Stadium.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Crystal Palace finalizó con un empate 1-1 ante Nottingham Forest..

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PE).

El encuentro será supervisado por Stuart Attwell, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 14 Crystal Palace 2 2 0 2 0 0 17 Aston Villa 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Everton: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

